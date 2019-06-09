Випуск новин за 19:00: Кандидат на посаду прем'єра. Навчання рятувальників

У випуску новин за 9 червня станом на 19:00 – кандидата на посаду прем'єра команда Володимира Зеленського визначить вже після виборів та формування у парламенті нової коаліції. Рятувальники у Маріуполі разом із медиками та комунальниками влаштували навчання. Вони рятували псевдо потопельника, а також шукали вибухонебезпечні предмети у воді.

Також у випуску: У Полтаві суд обрав запобіжний захід поліцейському, який збив на переході 10-річну дитину. Партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" оголосили свій список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори. На Київщині авто, яке перевозило небезпечні хімікати, перекинулося у річку Рось. Майже тонна препарату опинилося у воді, забруднивши водойму. У військовому шпиталі Дніпра одружили пораненого військового та його кохану.

Джерело: 24 канал