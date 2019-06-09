20:27
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Випуск новин за 19:00: Кандидат на посаду прем'єра. Навчання рятувальників

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 червня станом на 19:00 – кандидата на посаду прем'єра команда Володимира Зеленського визначить вже після виборів та формування у парламенті нової коаліції. Рятувальники у Маріуполі разом із медиками та комунальниками влаштували навчання. Вони рятували псевдо потопельника, а також шукали вибухонебезпечні предмети у воді.

      Також у випуску:

      У Полтаві суд обрав запобіжний захід поліцейському, який збив на переході 10-річну дитину.

      Партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" оголосили свій список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори.

      На Київщині авто, яке перевозило небезпечні хімікати, перекинулося у річку Рось. Майже тонна препарату опинилося у воді, забруднивши водойму.

      У військовому шпиталі Дніпра одружили пораненого військового та його кохану.

      blog_ava
      Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, які можна приготувати на природі
      сьогодні
      5549
      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      1017
      То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      сьогодні , 19:00 То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      Ukrainer 104
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сьогодні , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 4870
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сьогодні , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 2031
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сьогодні , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1272
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук