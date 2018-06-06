Выпуск новостей за 19:00: Кандидаты на должность аудиторов НАБУ. Увольнение Данилюка
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 19:00 – парламентский Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов на должность аудиторов НАБУ. Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Раде с просьбой уволить министра финансов Александра Данилюка.
Также в выпуске:
В Чернобыльской зоне тлеет трава и лес, площадь возгорания уменьшилась в 4 раза.
Увеличилась ли радиация в Чернобыльской зоне.
Гостья студии – юрист Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.
Источник: 24 канал
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