Випуск новин за 19:00: Кандидати на посаду аудиторів НАБУ. Звільнення Данилюка
У випуску новин за 6 червня станом на 19:00 – парламентський Антикорупційний комітет рекомендував Раді двох кандидатів на посаду аудиторів НАБУ. Прем'єр-міністр Володмир Гройсман звернувся до Ради із проханням звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.
Також у випуску:
У Чорнобильській зоні тліє трава і ліс, площа займання зменшилася в 4 рази.
Чи збільшилася радіація у Чорнобильській зоні.
Гостя студії – юристка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.
Джерело: 24 канал
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