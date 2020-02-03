22:05
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, сегодня
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Карантин в школах Украины. Рассмотрение дела МН17

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Украине массово закрывают школы на карантин, каникулы объявили в 13 областях. Все – из-за стремительного распространения гриппа и ОРВИ. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН17. Их вызвали в Амстердам для следственных действий.

      Также в выпуске:

      Свежий соцопрос от центра социального мониторинга свидетельствует о том, что рейтинги монобольшинства упали, а "Голос" вообще не проходит в парламент, если бы выборы состоялись сейчас.

      Кабинет министров Украины продлил каникулы для студентов из Китая, обучающихся в Украине. Это сделали, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Первые дни после Brexit: шотландцы требуют новый референдум о независимости, а в Норфолке распространяют ксенофобские листовки.

      В Верховной Раде – неделя изменений в Конституцию: депутаты планируют рассмотреть, в частности, изменения в основной закон об уменьшении количества народных депутатов.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      163367
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Нидерланды MH17
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Начался ли уже кризис из-за коронавируса?
      Ігор Гуменний 9
      сегодня , 20:30 Помидоры против крабов: как коронавирус повлияет на торговлю с Китаем
      Анатолій Максимов 174
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 260
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      505
      сегодня , 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
      185
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук