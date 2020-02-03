Выпуск новостей за 19:00: Карантин в школах Украины. Рассмотрение дела МН17
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Украине массово закрывают школы на карантин, каникулы объявили в 13 областях. Все – из-за стремительного распространения гриппа и ОРВИ. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН17. Их вызвали в Амстердам для следственных действий.
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Кабинет министров Украины продлил каникулы для студентов из Китая, обучающихся в Украине. Это сделали, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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