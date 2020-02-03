Выпуск новостей за 19:00: Карантин в школах Украины. Рассмотрение дела МН17

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Украине массово закрывают школы на карантин, каникулы объявили в 13 областях. Все – из-за стремительного распространения гриппа и ОРВИ. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам дела о катастрофе рейса МН17. Их вызвали в Амстердам для следственных действий.

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Свежий соцопрос от центра социального мониторинга свидетельствует о том, что рейтинги монобольшинства упали, а "Голос" вообще не проходит в парламент, если бы выборы состоялись сейчас.

Кабинет министров Украины продлил каникулы для студентов из Китая, обучающихся в Украине. Это сделали, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Первые дни после Brexit: шотландцы требуют новый референдум о независимости, а в Норфолке распространяют ксенофобские листовки.

В Верховной Раде – неделя изменений в Конституцию: депутаты планируют рассмотреть, в частности, изменения в основной закон об уменьшении количества народных депутатов.