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      Випуск новин за 19:00: Карантин у школах України. Розгляд справи МН17

      Випуск новин 1

      У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – в Україні масово закривають школи на карантин, канікули оголосили у 13 областях. Усе – через стрімке поширення грипу та ГРВІ. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН17. Їх викликали до Амстердама для слідчих дій.

      Також у випуску: 

      Свіже соцопитування від центру соціального моніторингу свідчить про те, що рейтинги монобільшості впали, а "Голос" взагалі не проходить до парламенту, якби вибори відбулись зараз. 

      Кабінет міністрів України продовжив канікули для студентів з Китаю, які навчаються в Україні. Це зробили, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу. 

      Перші дні після Brexit: шотландці вимагають новий референдум про незалежність, а у Норфолку розповсюджують ксенофобські листівки.

      У Верховній Раді – тиждень змін до Конституції: депутати планують розглянути, зокрема, зміни до основного закону про зменшення кількості народних депутатів.

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      Теги: Випуск новин Новини України MH17 Нідерланди
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