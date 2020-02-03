Випуск новин за 19:00: Карантин у школах України. Розгляд справи МН17

У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – в Україні масово закривають школи на карантин, канікули оголосили у 13 областях. Усе – через стрімке поширення грипу та ГРВІ. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу рейсу МН17. Їх викликали до Амстердама для слідчих дій.

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