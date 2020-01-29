Выпуск новостей за 19:00: Кодирование украинских каналов. Жизнь украинцев после плена

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 19:00 – отныне около 2,5 миллионов украинцев, которые пользуются спутниковым телевидением и не платят абонплату, не увидят более 20 украинских каналов. Месяц прошел с последнего обмена пленными – большинство из тех, кто вернулся на территорию мирной Украины, уже отбыли реабилитацию и понемногу привыкают к мирной жизни.

Также в выпуске: В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе.