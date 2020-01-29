Выпуск новостей за 19:00: Кодирование украинских каналов. Жизнь украинцев после плена
В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 19:00 – отныне около 2,5 миллионов украинцев, которые пользуются спутниковым телевидением и не платят абонплату, не увидят более 20 украинских каналов. Месяц прошел с последнего обмена пленными – большинство из тех, кто вернулся на территорию мирной Украины, уже отбыли реабилитацию и понемногу привыкают к мирной жизни.
Также в выпуске:
В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе.
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