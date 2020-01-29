Випуск новин за 19:00: Кодування українських каналів. Життя українців після полону
У випуску новин за 29 січня станом на 19:00 – відтепер близько 2,5 мільйона українців, які користуються супутниковим телебаченням і не сплачують абонплату, не побачать понад 20 українських каналів. Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.
Також у випуску:
У Мінську відбулося засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
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