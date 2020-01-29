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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 19:00: Кодування українських каналів. Життя українців після полону

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 19:00 – відтепер близько 2,5 мільйона українців, які користуються супутниковим телебаченням і не сплачують абонплату, не побачать понад 20 українських каналів. Місяць минув від останнього обміну полоненими – більшість з тих, хто повернувся на територію мирної України вже відбули реабілітацію й потроху призвичаюються до мирного життя.

      Також у випуску:

      У Мінську відбулося засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

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      Теги: Випуск новин Медіа Українці в полоні РФ
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