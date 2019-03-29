Выпуск новостей за 19:00: Коломойский про Кулика. Отчет Государственного бюро расследований
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – Игорь Коломойский опроверг факт встречи с Константином Куликом в Израиле и отметил, что вообще не знаком с прокурором. После запуска Государственного бюро расследований прокуратура отдала этому органу значительную часть своих полномочий. Теперь ГБР впервые отчиталось: его директор отметил проблемы и конфликты в работе.
Также в выпуске:
29 марта – последний день агитации перед президентскими выборами в Украине.
За кого будут голосовать украинцы за рубежом.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии