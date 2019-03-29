Выпуск новостей за 19:00: Коломойский про Кулика. Отчет Государственного бюро расследований

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – Игорь Коломойский опроверг факт встречи с Константином Куликом в Израиле и отметил, что вообще не знаком с прокурором. После запуска Государственного бюро расследований прокуратура отдала этому органу значительную часть своих полномочий. Теперь ГБР впервые отчиталось: его директор отметил проблемы и конфликты в работе.

Также в выпуске: 29 марта – последний день агитации перед президентскими выборами в Украине. За кого будут голосовать украинцы за рубежом.

Источник: 24 канал