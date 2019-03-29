Випуск новин за 19:00: Коломойський про Кулика. Звіт Державного бюро розслідувань

У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – Ігор Коломойський спростував факт зустрічі з Костянтин Куликом у Ізраїлі й зазначив, що взагалі не знайомий з прокурором. Після запуску Державного бюро розслідувань прокуратура віддала цьому органу значну частину своїх повноважень. Тепер ДБР вперше відзвітувало: його директор наголосив на проблемах та конфліктах у роботі.

Також у випуску: 29 березня – останній день агітації перед президентськими виборами в Україні. За кого голосуватимуть українці за кордоном.

Джерело: 24 канал