Выпуск новостей за 19:00: Команда Зеленского. Коломойский требует компенсации

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 19:00 – члены команды Владимира Зеленского назвали первые назначения в случае победы шоумена на выборах президента Украины. Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не планирует возвращать себе национализированный "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается.

Также в выпуске: Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской облгосадминистрации.

Источник: 24 канал