Выпуск новостей за 19:00: Команда Зеленского. Коломойский требует компенсации
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 19:00 – члены команды Владимира Зеленского назвали первые назначения в случае победы шоумена на выборах президента Украины. Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не планирует возвращать себе национализированный "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается.
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Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской облгосадминистрации.
Источник: 24 канал
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