Випуск новин за 19:00: Команда Зеленського. Коломойський вимагає компенсацію

У випуску новин за 10 квітня станом на 19:00 – члени команди Володимира Зеленського назвали перші призначення у разі перемоги шоумена на виборах президента України. Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не планує повертати собі націоналізований "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється.

Також у випуску: Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

Джерело: 24 канал