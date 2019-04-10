Випуск новин за 19:00: Команда Зеленського. Коломойський вимагає компенсацію
У випуску новин за 10 квітня станом на 19:00 – члени команди Володимира Зеленського назвали перші призначення у разі перемоги шоумена на виборах президента України. Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не планує повертати собі націоналізований "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється.
Також у випуску:
Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.
Джерело: 24 канал
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