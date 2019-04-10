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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 19:00: Команда Зеленського. Коломойський вимагає компенсацію

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 квітня станом на 19:00 – члени команди Володимира Зеленського назвали перші призначення у разі перемоги шоумена на виборах президента України. Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не планує повертати собі націоналізований "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється.

      Також у випуску:

      Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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