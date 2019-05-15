Выпуск новостей за 19:00: Компенсация Коломойскому. Изменения в Конституционном суде

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 19:00 – в команде Владимира Зеленского предполагают возможность выплаты Игорю Коломойскому двух миллиардов долларов компенсации. Конституционный суд уволил своего председателя и уже успел избрать новую руководительницу Наталью Шапталу.

Также в выпуске: Что известно про новую главу Конституционного суда Наталью Шапталу. SpaceX разработали ракеты, которые способны долететь до Плутона, отправлять пассажиров на Луну и даже создать спутниковую интернет-сеть на орбите.

Источник: 24 канал