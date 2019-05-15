Выпуск новостей за 19:00: Компенсация Коломойскому. Изменения в Конституционном суде
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 19:00 – в команде Владимира Зеленского предполагают возможность выплаты Игорю Коломойскому двух миллиардов долларов компенсации. Конституционный суд уволил своего председателя и уже успел избрать новую руководительницу Наталью Шапталу.
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Источник: 24 канал
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