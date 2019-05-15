Випуск новин за 19:00: Компенсація Коломойському. Зміни у Конституційному суді
У випуску новин за 15 травня станом на 19:00 – у команді Володимира Зеленського припускають можливість виплати Ігорю Коломойському двох мільярдів доларів компенсації. Конституційний суд звільнив свого голову та вже встиг обрати нову очільницю Наталію Шапталу.
Також у випуску:
Що відомо про нову очільницю Конституційного суду Наталію Шапталу.
SpaceX розробили ракети, які здатні долетіти до Плутона, відправляти пасажирів на Місяць та навіть створити супутникову інтернет-мережу на орбіті.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі