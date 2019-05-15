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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Випуск новин за 19:00: Компенсація Коломойському. Зміни у Конституційному суді

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 травня станом на 19:00 – у команді Володимира Зеленського припускають можливість виплати Ігорю Коломойському двох мільярдів доларів компенсації. Конституційний суд звільнив свого голову та вже встиг обрати нову очільницю Наталію Шапталу.

      Також у випуску:

      Що відомо про нову очільницю Конституційного суду Наталію Шапталу.

      SpaceX розробили ракети, які здатні долетіти до Плутона, відправляти пасажирів на Місяць та навіть створити супутникову інтернет-мережу на орбіті.

      blog_ava
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      сьогодні
      11291
      Теги: Конституційний суд Приватбанк Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 15 травня
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