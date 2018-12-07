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      Выпуск новостей за 19:00: Контрабанда на таможне. Электронный браслет для Продана

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 7 декабря по состоянию на 19:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство ежегодно теряет 90 миллиардов гривен из-за неуплаты пошлин на границе. 4 декабря суд отпустил экс-главу ГФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении, на поруки депутатов. Его обязали носить электронный браслет, но оказалось, что свободных устройств нет.

      Также в выпуске:

      Одесса оправляется от контрабанды сигарет.

      Владельцы "евроблях" массово бросают автомобили на границах Украины.

      Теги: Государственная фискальная служба контрабанда Государственная таможенная служба Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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