Выпуск новостей за 19:00: Контрабанда на таможне. Электронный браслет для Продана

Выпуск новостей за 7 декабря по состоянию на 19:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство ежегодно теряет 90 миллиардов гривен из-за неуплаты пошлин на границе. 4 декабря суд отпустил экс-главу ГФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении, на поруки депутатов. Его обязали носить электронный браслет, но оказалось, что свободных устройств нет.

Также в выпуске: Одесса оправляется от контрабанды сигарет. Владельцы "евроблях" массово бросают автомобили на границах Украины.