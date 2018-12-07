Выпуск новостей за 19:00: Контрабанда на таможне. Электронный браслет для Продана
Выпуск новостей за 7 декабря по состоянию на 19:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство ежегодно теряет 90 миллиардов гривен из-за неуплаты пошлин на границе. 4 декабря суд отпустил экс-главу ГФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении, на поруки депутатов. Его обязали носить электронный браслет, но оказалось, что свободных устройств нет.
Также в выпуске:
Одесса оправляется от контрабанды сигарет.
Владельцы "евроблях" массово бросают автомобили на границах Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии