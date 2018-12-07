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      Випуск новин за 19:00: Контрабанда на митниці. Електронний браслет для Продана

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      Випуск новин за 7 грудня станом на 19:00 – прем'єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава щороку втрачає 90 мільярдів гривень через несплату мит на кордоні. 4 грудня суд виніс рішення відпустити на поруки депутатів екс-очільника ДФС Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Його зобов'язали носити електронний браслет, та виявилося, що вільних пристроїв немає.

      Також у випуску: 

      Одеса оговтується від контрабанди цигарок.

      Власники "євроблях" масово покидають автомобілі на кордонах України.

      Теги: Випуск новин Державна митна служба контрабанда Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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