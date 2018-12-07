Випуск новин за 19:00: Контрабанда на митниці. Електронний браслет для Продана

Випуск новин за 7 грудня станом на 19:00 – прем'єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава щороку втрачає 90 мільярдів гривень через несплату мит на кордоні. 4 грудня суд виніс рішення відпустити на поруки депутатів екс-очільника ДФС Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Його зобов'язали носити електронний браслет, та виявилося, що вільних пристроїв немає.

Також у випуску: Одеса оговтується від контрабанди цигарок. Власники "євроблях" масово покидають автомобілі на кордонах України.