Випуск новин за 19:00: Контрабанда на митниці. Електронний браслет для Продана
Випуск новин за 7 грудня станом на 19:00 – прем'єр міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава щороку втрачає 90 мільярдів гривень через несплату мит на кордоні. 4 грудня суд виніс рішення відпустити на поруки депутатів екс-очільника ДФС Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Його зобов'язали носити електронний браслет, та виявилося, що вільних пристроїв немає.
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Джерело: 24 канал
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