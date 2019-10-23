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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      Выпуск новостей за 19:00: Коррупционный скандал в "Слуге народа"

      Выпуск новостей 140 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 19:00 – депутаты "Слуги народа" оказались в эпицентре коррупционного скандала, из-за которого руководство партии решило проверить народных избранников на полиграфе. Причина — нардепы не дают ликвидировать площадки, из-за которых украинцы теряют миллиарды гривен при продаже имущества.

      Также в выпуске:

      Смогут ли народных депутатов от "Слуги народа" запугать детектором лжи: ответ политолога.

      blog_ava
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня
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      Теги: Новости политики Слуга народа Новости Украины Скандал Коррупция Выпуск новостей
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