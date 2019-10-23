Выпуск новостей за 19:00: Коррупционный скандал в "Слуге народа"
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 19:00 – депутаты "Слуги народа" оказались в эпицентре коррупционного скандала, из-за которого руководство партии решило проверить народных избранников на полиграфе. Причина — нардепы не дают ликвидировать площадки, из-за которых украинцы теряют миллиарды гривен при продаже имущества.
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