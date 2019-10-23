Випуск новин за 19:00: Корупційний скандал в "Слузі народу"
У випуску новин за 23 жовтня станом на 19:00 – депутати "Слуги народу" опинились в епіцентрі корупційного скандалу, через який керівництво партії вирішило перевірити народних обранців на поліграфі. Причина — нардепи не дають ліквідувати майданчики, через які українці втрачають мільярди гривень під час продажу майна.
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