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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: "Крымская декларация". Годовщина Крещения Руси

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 19:00 – Государственный департамент США объявил "Крымскую декларацию", ее поддержали ряд стран. Главное послание документа: аннексию Крыма не признают никогда. 27 июля центр Киева перекроют, ведь Московский патриархат устраивает Крестный ход.

Также в выпуске:

Дисциплинарная комиссия решила не увольнять руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Церковь оккупанта" и Украинская поместная церковь: о влиянии священников московского патриархата на украинцев.

Теги: Выпуск новостей Аннексия Крыма Годовщина Крещения Руси
Источник: 24 канал
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