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Випуск новин за 19:00: "Кримська декларація". Річниця Хрещення Русі

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня станом на 19:00 – Державний департамент США оголосив "Кримську декларацію", її підтримали низка країн. Головне послання документу: анексію Криму не визнають ніколи. 27 липня центр Києва перекриють, адже Московський патріархат влаштовує Хресну ходу.

Також у випуску:

Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

"Церква окупанта" і Українська помісна церква: про вплив священиків московського патріархату на українців.

Теги: Випуск новин Анексія Криму Річниця Хрещення Русі
Джерело: 24 канал
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