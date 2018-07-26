Випуск новин за 19:00: "Кримська декларація". Річниця Хрещення Русі
У випуску новин за 26 липня станом на 19:00 – Державний департамент США оголосив "Кримську декларацію", її підтримали низка країн. Головне послання документу: анексію Криму не визнають ніколи. 27 липня центр Києва перекриють, адже Московський патріархат влаштовує Хресну ходу.
Також у випуску:
Дисциплінарна комісія вирішила не звільняти очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
"Церква окупанта" і Українська помісна церква: про вплив священиків московського патріархату на українців.
Джерело: 24 канал
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