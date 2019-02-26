Выпуск новостей за 19:00: Кто такой Гладковский. 5 лет аннексии Крыма

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты "Наши деньги" провели расследование и выяснили, как сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь принимал участие в коррупционных сделках в "Укроборонпром". Ровно 5 лет назад крымчане с татарскими и украинскими флагами пошли под парламент Автономной Республики Крым, пытаясь отстоять право жить на украинской земле.

Также в выпуске: Как речи об импичменте Порошенко играют на руку Тимошенко.