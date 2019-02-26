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      Випуск новин за 19:00: Хто такий Гладковський. 5 років анексії Криму

      Випуск новин 73 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 19:00 – журналісти "Наші гроші" провели розслідування, в якому з'ясували, як син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор брав участь у корупційних оборудках в "Укроборонпром". Рівно 5 років тому кримчани з татарськими та українськими прапорами пішли під парламент Автономної Республіки Крим, намагаючись відстояти право жити на українській землі.

      Також у випуску:

      Як промови про імпічмент Порошенку грають на руку Тимошенко.

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі Випуск новин Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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