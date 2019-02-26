Випуск новин за 19:00: Хто такий Гладковський. 5 років анексії Криму

У випуску новин за 26 лютого станом на 19:00 – журналісти "Наші гроші" провели розслідування, в якому з'ясували, як син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор брав участь у корупційних оборудках в "Укроборонпром". Рівно 5 років тому кримчани з татарськими та українськими прапорами пішли під парламент Автономної Республіки Крим, намагаючись відстояти право жити на українській землі.

Також у випуску: Як промови про імпічмент Порошенку грають на руку Тимошенко.