Выпуск новостей за 19:00: Квартиры для военных. Скандал с участием Труханова
В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 19:00 – военнослужащие 92 бригады получили 80 квартир в Харьковской области. Рядом строят третью многоэтажку,для 350 защитников. Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель обратился с заявлением в Малиновский отдел полиции Одессы с требованием открыть уголовное производство относительно препятствования Геннадием Трухановым законной работе СМИ.
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Источник: 24 канал
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