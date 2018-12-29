Выпуск новостей за 19:00: Квартиры для военных. Скандал с участием Труханова

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 19:00 – военнослужащие 92 бригады получили 80 квартир в Харьковской области. Рядом строят третью многоэтажку,для 350 защитников. Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель обратился с заявлением в Малиновский отдел полиции Одессы с требованием открыть уголовное производство относительно препятствования Геннадием Трухановым законной работе СМИ.

Также в выпуске: На Донбассе оккупанты сорвали режим тишины, обстреляв позиции ВСУ. В Украине хотят предложить сдавать в аренду бизнесменам порты. Вследствие непогоды в США уже погибли шесть человек.