Випуск новин за 19:00: Квартири для військових. Скандал за участю Труханова

У випуску новин за 29 грудня станом на 19:00 – військовослужбовці 92 бригади отримали 80 квартир на Харківщині. Поруч зводять третю багатоповерхівку, що має вмістити 350 захисників. Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель звернувся із заявою до Малинівського відділу поліції Одеси з вимогою відкриття кримінального провадження щодо перешкоджання Геннадієм Трухановим законній роботі ЗМІ.

Також у випуску: На Донбасі окупанти зірвали режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ. В Україні хочуть запропонувати здавати в оренду бізнесменам порти. Внаслідок негоди в США вже загинули шестеро людей.