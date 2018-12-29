Випуск новин за 19:00: Квартири для військових. Скандал за участю Труханова
У випуску новин за 29 грудня станом на 19:00 – військовослужбовці 92 бригади отримали 80 квартир на Харківщині. Поруч зводять третю багатоповерхівку, що має вмістити 350 захисників. Журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель звернувся із заявою до Малинівського відділу поліції Одеси з вимогою відкриття кримінального провадження щодо перешкоджання Геннадієм Трухановим законній роботі ЗМІ.
Також у випуску:
На Донбасі окупанти зірвали режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ.
В Україні хочуть запропонувати здавати в оренду бізнесменам порти.
Внаслідок негоди в США вже загинули шестеро людей.
Джерело: 24 канал
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