Выпуск новостей за 19:00: Марш за права животных. Место захоронения Хмельницкого
В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 19:00 – в 24 городах Украины прошли акции в защиту животных. Участники убеждены, что в Украине жестоко обращаются с четвероногими, но наказывают за это крайне редко. На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в местечке Суботов.
Также в выпуске:
В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря.
МВФ может выделить Украине пять миллиардов долларов.
На Виннитчине после обеда в школьной столовой массово отравились дети.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Самые смешные мемы недели: трехглазый iPhone, вездесущий Коломойский и искренность Вакарчукасегодня , 20:00
-
"Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей: видеосегодня , 19:09
-
Марш равенства в Харькове: радикалы напали на участников и подрались с полицией – видео 18+сегодня , 18:47
Комментарии