Выпуск новостей за 19:00: Марш за права животных. Место захоронения Хмельницкого

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 19:00 – в 24 городах Украины прошли акции в защиту животных. Участники убеждены, что в Украине жестоко обращаются с четвероногими, но наказывают за это крайне редко. На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в местечке Суботов.

Также в выпуске: В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря. МВФ может выделить Украине пять миллиардов долларов. На Виннитчине после обеда в школьной столовой массово отравились дети.

Источник: 24 канал