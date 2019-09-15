20:36
15 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Марш за права животных. Место захоронения Хмельницкого

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 19:00 – в 24 городах Украины прошли акции в защиту животных. Участники убеждены, что в Украине жестоко обращаются с четвероногими, но наказывают за это крайне редко. На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в местечке Суботов.

      Также в выпуске:

      В Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря.

      МВФ может выделить Украине пять миллиардов долларов.

      На Виннитчине после обеда в школьной столовой массово отравились дети.

      blog_ava
      Лунный календарь на сентябрь 2019
      сегодня
      6552
      Теги: Выпуск новостей Мир животных
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      сегодня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 4
      Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      сегодня , 19:30 Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      130
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сегодня , 19:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 1121
      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      сегодня , 18:00 Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      Павло Казарін 236
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сегодня , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук