Випуск новин за 19:00: Марш за права тварин. Місце поховання Хмельницького

У випуску новин за 15 вересня станом на 19:00 – у 24 містах України пройшли акції на захист тварин. Учасники переконані, що в Україні жорстоко поводяться з чотириногими, але карають за це вкрай рідко. На Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів.

Також у випуску: У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину. МВФ може надати Україні п'ять мільярдів доларів. На Вінниччині після обіду в шкільній їдальні масово отруїлися діти.

Джерело: 24 канал