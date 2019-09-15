Випуск новин за 19:00: Марш за права тварин. Місце поховання Хмельницького
У випуску новин за 15 вересня станом на 19:00 – у 24 містах України пройшли акції на захист тварин. Учасники переконані, що в Україні жорстоко поводяться з чотириногими, але карають за це вкрай рідко. На Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів.
Також у випуску:
У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину.
МВФ може надати Україні п'ять мільярдів доларів.
На Вінниччині після обіду в шкільній їдальні масово отруїлися діти.
Джерело: 24 канал
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