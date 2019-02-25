Выпуск новостей за 19:00: MARUV не едет на Евровидение. Сотрудничество с россиянами
В выпуске новостей за февраля по состоянию на 19:00 – Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в Национальном отборе на Евровидение, не подписали соглашение по участию в песенном конкурсе. Несмотря на пятый год войны с Россией, аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, большинство украинцев не видят ничего плохого в сотрудничестве с Россией.
Также в выпуске:
Перед выборами политики активно раздают обещания украинцам, однако люди очень быстро забывают о том, кто и что должен был бы сделать.
С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически, об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.
Источник: 24 канал
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