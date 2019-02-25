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      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 19:00: MARUV не їде на Євробачення. Співпраця з росіянами

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за лютого станом на 19:00 – Національна суспільна телерадіокомпанія України та співачка MARUV, яка перемогла у Національному відборі на Євробачення, не підписали угоду щодо участі в пісенному конкурсі. Попри п'ятий рік війни з Росією, анексований Крим та окупований Донбас, більшість українців й дотепер не бачать нічого поганого у співпраці з росіянами.

      Також у випуску:

      Перед виборами політики активно роздають обіцянки українцям, проте люди дуже швидко забувають про те, хто і що мав би зробити.

      З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично, про це заявив Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Новини Росії Скандал
      Джерело: 24 канал
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