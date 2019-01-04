Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения для боксера. Кампания по прививкам

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 19:00 – Печерский суд избирает меру пресечения боксеру, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления госохраны. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. На Львовщине объявили массовую вакцинацию от кори. Кампанию начнут уже с середины января.

Также в выпуске: Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию Украинской церкви. В Украине все чаще незаконно распространяют фильмы, как только они появляются в кинотеатрах