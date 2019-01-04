Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід для боксера. Кампанія зі щеплень
У випуску новин за 4 січня станом на 19:00 – Печерський суд обирає запобіжний захід боксерові, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління держохорони. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці. На Львівщині оголосили масову вакцинацію від кору. Кампанію розпочнуть вже з середини січня.
Також у випуску:
Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви.
В Україні все частіше незаконно поширюють фільми, щойно вони з'являються у кінотеатрах
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі