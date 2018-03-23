Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения для Савченко. Декларирование активистов

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 19:00 – сегодня в Шевченковском суде Киева судьи избрали меру пресечения для нардепа Надежды Савченко. Депутаты до сих пор не заполнили декларации о доходах, однако до 1 апреля уже все состояния должны быть указаны в электронной системе.

Также в выпуске: В Украине таки будет работать ирландский лоукост Ryanair. Уже с октября украинцы смогут улететь в Европу за 20 или даже за 10 евро.