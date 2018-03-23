Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід для Савченко. Декларування активістів

У випуску новин за 23 березня станом на 19:00 – сьогодні у Шевченківському суді міста Києва судді обрали запобіжний захід для нардепа Надії Савченко. Депутати і досі не заповнили декларації про доходи, проте до 1 квітня вже всі статки мають бути зазначені в електронній системі.

Також у випуску: В Україні таки працюватиме ірландський лоукост Ryanair. Вже із жовтня українці зможуть полетіти в Європу за 20 або навіть за 10 євро.