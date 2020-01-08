Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения Яны Дугарь. Обращение Трампа к американцам

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Президент США Дональд Трамп обратился к нации после того, как Иран атаковал американскую военную базу в Ираке.

Также в выпуске: Самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 176 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В посольство Ирана украинцы несут цветы. Таким образом озвучивают сочувствие стране, в которой больше всего граждан погибли в этой катастрофе. В Стамбуле президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".