Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения Яны Дугарь. Обращение Трампа к американцам
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь – подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Президент США Дональд Трамп обратился к нации после того, как Иран атаковал американскую военную базу в Ираке.
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