Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід Яні Дугарь. Звернення Трампа до американців
У випуску новин за 8 січня станом на 19:00 – Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Президент США Дональд Трамп звернувся до нації після того, як Іран атакував американську військову базу в Іраку.
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Літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули.
До посольства Ірану українці несуть квіти. Таким чином озвучують співчуття країні, у котрої найбільше громадян загинули у цій катастрофі.
У Стамбулі президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно відкрили газопровід "Турецький потік".