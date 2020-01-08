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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід Яні Дугарь. Звернення Трампа до американців

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 19:00 – Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Яну Дугарь – підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Президент США Дональд Трамп звернувся до нації після того, як Іран атакував американську військову базу в Іраку.

      Також у випуску:

      Літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули.

      До посольства Ірану українці несуть квіти. Таким чином озвучують співчуття країні, у котрої найбільше громадян загинули у цій катастрофі.

      У Стамбулі президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно відкрили газопровід "Турецький потік".

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      Теги: Випуск новин Конфлікт між США та Іраном Дональд Трамп Яна Дугарь
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