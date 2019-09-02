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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 19:00: Местные выборы. Разнообразный День знаний во Львове

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 19:00 – украинцы избрали нового президента и парламент. Для полного обновления власти в стране осталось сменить мэров и местных депутатов. Дети сегодня впервые сели за школьные парты. Празднуют этот день по-разному: с линейками, официальными мероприятиями и с необычными пикниками и флешмобами.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский собрал руководителей парламента, Кабмина и силовиков, чтобы раздать задания, которые надо выполнить до конца 2019 года.

      blog_ava
      И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах
      сегодня
      7230
      Теги: Выпуск новостей Образование
      Источник: 24 канал
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