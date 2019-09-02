Выпуск новостей за 19:00: Местные выборы. Разнообразный День знаний во Львове

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 19:00 – украинцы избрали нового президента и парламент. Для полного обновления власти в стране осталось сменить мэров и местных депутатов. Дети сегодня впервые сели за школьные парты. Празднуют этот день по-разному: с линейками, официальными мероприятиями и с необычными пикниками и флешмобами.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский собрал руководителей парламента, Кабмина и силовиков, чтобы раздать задания, которые надо выполнить до конца 2019 года.

Источник: 24 канал