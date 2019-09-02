Випуск новин за 19:00: Місцеві вибори. Різноманітний День знань у Львові

У випуску новин за 2 вересня станом на 19:00 – українці обрали нового президента та парламент. Для повного оновлення влади в країні залишилося змінити мерів та місцевих депутатів. Діти сьогодні вперше сіли за шкільні парти. Святкують цей день по-різному: з лінійками, офіційними заходами та з незвичними пікніками і флешмобами.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський зібрав керівників парламенту, Кабміну та силовиків, щоб роздати завдання, які треба виконати до кінця 2019 року.

Джерело: 24 канал