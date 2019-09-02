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      Випуск новин за 19:00: Місцеві вибори. Різноманітний День знань у Львові

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 вересня станом на 19:00 – українці обрали нового президента та парламент. Для повного оновлення влади в країні залишилося змінити мерів та місцевих депутатів. Діти сьогодні вперше сіли за шкільні парти. Святкують цей день по-різному: з лінійками, офіційними заходами та з незвичними пікніками і флешмобами.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський зібрав керівників парламенту, Кабміну та силовиків, щоб роздати завдання, які треба виконати до кінця 2019 року.

      blog_ava
      Рада знову може працювати до ночі
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Освіта
      Джерело: 24 канал
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