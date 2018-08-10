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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Минобороны показали САУ "Богдана". Финансирование партий

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Выпуск новостей за 10 августа по состоянию на 19:00 – в Украине рассекретили 155-миллиметровую самоходную арт-установку отечественного производства "Богдана". Показать ее должны были только на параде ко Дню Независимости, но случайно засветили на Житомирском полигоне. Уже два года политики получают миллионы гривен из государственного бюджета. Тратить их должны на уставную деятельность.

Также в выпуске:

Санкции США против России начнут действовать с 22 августа.

Дело против Геннадия Кернеса суд закрыл, потому что прокуроры не явились на заседание.

 

Теги: Новости политики Выпуск новостей Оружие Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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