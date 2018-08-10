Випуск новин за 19:00: Міноборони показали САУ "Богдана". Фінансування партій

Випуск новин за 10 серпня станом на 19:00 – в Україні розсекретили 155-міліметрову самохідну арт установку вітчизняного виробництва "Богдана". Показати її мали лише на параді до Дня Незалежності, але випадково засвітили на Житомирському полігоні. Вже два роки політики отримують мільйони гривень з державного бюджету. Витрачати їх мають на статутну діяльність.

Також у випуску: Санкції США проти Росії почнуть діяти з 22 серпня. Справу проти Генадія Кернеса суд закрив, бо прокурори не з’явилися на засідання.