Выпуск новостей за 19:00: Мировые СМИ об инаугурации. Зеленский о роспуске Рады
В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 19:00 – об инаугурации Владимира Зеленского наперебой рассказывают и авторитетные иностранные СМИ. Тамошние журналисты продолжают называть новоизбранного президента комиком и выяснять, что украинцам стоит от него ждать. Прямо во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду.
Также в выпуске:
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. Заявление на увольнение он планирует написать 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров.
Источник: 24 канал
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