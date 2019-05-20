Выпуск новостей за 19:00: Мировые СМИ об инаугурации. Зеленский о роспуске Рады

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 19:00 – об инаугурации Владимира Зеленского наперебой рассказывают и авторитетные иностранные СМИ. Тамошние журналисты продолжают называть новоизбранного президента комиком и выяснять, что украинцам стоит от него ждать. Прямо во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду.

Также в выпуске: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. Заявление на увольнение он планирует написать 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров.

Источник: 24 канал