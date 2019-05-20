Випуск новин за 19:00: Світові ЗМІ про інавгурацію. Зеленський про розпуск Ради

У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – про інавгурацію Володимира Зеленського наперебій розповідають і авторитетні іноземні ЗМІ. Тамтешні журналісти продовжують називати новообраного президента коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати. Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.

Також у випуску: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. Заяву на звільнення він планує написати 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів.

Джерело: 24 канал