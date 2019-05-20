22:11
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 19:00: Світові ЗМІ про інавгурацію. Зеленський про розпуск Ради

      Випуск новин 77 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – про інавгурацію Володимира Зеленського наперебій розповідають і авторитетні іноземні ЗМІ. Тамтешні журналісти продовжують називати новообраного президента коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати. Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. Заяву на звільнення він планує написати 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів.

      blog_ava
      Зеленський подав декларацію за 2018 рік: чим володіє новий український президент
      сьогодні
      7785
      Теги: Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Випуск новин ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      сьогодні , 22:01 Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      Анастасія Кримова 2253
      Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      сьогодні , 21:03 Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      Євгенія Мазур 793
      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 20:01 Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      Світлана Попова 5632
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 4023
      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      сьогодні , 17:36 Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      6504
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук