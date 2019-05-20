Випуск новин за 19:00: Світові ЗМІ про інавгурацію. Зеленський про розпуск Ради
У випуску новин за 20 травня станом на 19:00 – про інавгурацію Володимира Зеленського наперебій розповідають і авторитетні іноземні ЗМІ. Тамтешні журналісти продовжують називати новообраного президента коміком і з'ясовувати, чого українцям варто від нього чекати. Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду.
Також у випуску:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку. Заяву на звільнення він планує написати 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі