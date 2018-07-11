Выпуск новостей за 19:00: Митинг владельцев евроблях. Итоги эксперимента с "Молотом"

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 19:00 – в центре Киева прошел протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Почти 5 тысяч митингующих выдвинули свои требования. На Ровненском полигоне завершился следственный эксперимент с умышленным подрывом двух минометов "Молот" и одного старого советского.

Также в выпуске: На саммите НАТО Дональд Трамп возмутился, почему европейские страны продолжают торговать с Россией. Споры мировых лидеров вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток– 2". Несмотря на сопротивление Венгрии на саммите НАТО все-таки будут говорить о сотрудничестве с Украиной.