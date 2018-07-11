Выпуск новостей за 19:00: Митинг владельцев евроблях. Итоги эксперимента с "Молотом"
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 19:00 – в центре Киева прошел протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Почти 5 тысяч митингующих выдвинули свои требования. На Ровненском полигоне завершился следственный эксперимент с умышленным подрывом двух минометов "Молот" и одного старого советского.
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Источник: 24 канал
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