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Выпуск новостей за 19:00: Митинг владельцев евроблях. Итоги эксперимента с "Молотом"

Выпуск новостей 140 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 19:00 – в центре Киева прошел протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Почти 5 тысяч митингующих выдвинули свои требования. На Ровненском полигоне завершился следственный эксперимент с умышленным подрывом двух минометов "Молот" и одного старого советского.

Также в выпуске:

На саммите НАТО Дональд Трамп возмутился, почему европейские страны продолжают торговать с Россией.

Споры мировых лидеров вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток– 2".

Несмотря на сопротивление Венгрии на саммите НАТО все-таки будут говорить о сотрудничестве с Украиной.

Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Вооруженные Силы Украины Ровно Расследования Иностранные номера
Источник: 24 канал
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Новости за 11 июля
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