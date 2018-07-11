Випуск новин за 19:00: Мітинг власників євроблях. Підсумки експерименту з "Молотом"

У випуску новин за 11 липня станом на 19:00 –у центрі Києва пройшов протест власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Майже 5 тисяч мітингувальників висунули свої вимоги. На Рівненському полігоні завершився слідчій експеримент із навмисним підривом двох мінометів "Молот" та одного старого радянського.

Також у випуску: На саміті НАТО Дональд Трамп обурився, чому європейські країни продовжують торгувати з Росією. Суперечки світових лідерів навколо проекту будівництва газогону "Північний потік– 2". Попри спротив Угорщини на саміті НАТО все-таки говоритимуть про співпрацю з Україною.