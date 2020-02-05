Выпуск новостей за 19:00: Мощные лавины в Турции. Обыски в офисе 1+1

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 19:00 – в Турции сошли две снежные лавины. Первая снесла микроавтобус и снегоуборочную технику, погибли 5 человек. Во время спасательной операции место трагедии завалила вторая лавина – погибло еще 33 человека. Служба безопасности обыскивает офис телеканала 1+1 из-за незаконного использования специальных технических средств для получения информации.

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Правительство назначило исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци Марчека Желько, который занимал руководящие должности в компании McDonald's. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кабинета министров.

Сегодня Сенат США решит, останется ли на посту действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Голосование состоится в 23:00 по украинскому времени. Процесс возглавит Верховный судья Джон Робертс.