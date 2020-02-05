Випуск новин за 19:00: Потужні лавини у Туреччині. Обшуки в офісі 1+1

У випуску новин за 5 лютого станом на 19:00 – у Туреччині зійшли дві снігові лавини. Перша знесла мікроавтобус і снігоприбиральну техніку, загинули п'ятеро людей. Під час рятувальної операції місце трагедії завалила друга лавина – загинуло ще 33 людини. Служба безпеки проводить обшук у приміщенні телеканалу 1+1 через незаконне використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації.

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