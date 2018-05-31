Выпуск новостей за 19:00: Национальный молитвенный завтрак. Зидан покинул "Реал"
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 16:00 – в Украинском доме в Киеве прошел 7-й Национальный молитвенный завтрак, посвященный 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подал в отставку.
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Источник: 24 Канал
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