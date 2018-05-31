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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 19:00: Національний молитовний сніданок. Зідан залишив "Реал"

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – в Українському домі у Києві відбувяся 7-й Національний молитовний сніданок, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Русі-України. Головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан подав у відставку.

Також у випуску:

Реакція світу про спецоперацію з інсценуванням "убивства" Бабченка.  

Відомо ім'я організатора замаху на Аркадія Бабченка.

У Суми повернулись всі діти, які постраждали в ДТП у Білорусії.

 

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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