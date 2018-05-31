Випуск новин за 19:00: Національний молитовний сніданок. Зідан залишив "Реал"
У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – в Українському домі у Києві відбувяся 7-й Національний молитовний сніданок, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Русі-України. Головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан подав у відставку.
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Джерело: 24 Канал
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