Выпуск новостей за 19:00: Награда для разоблачителей коррупции. Состав Кабинета Министров
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 19:00 – в Офисе Владимира Зеленского готовят законопроект о защите обличителей коррупции. В партии говорят, законопроект может стать одним из первых принятых. Состав Кабинета Министров, вероятнее всего, объявят завтра. Но большинство имен известны уже сегодня, так как в последние недели продолжались активные переговоры.
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Источник: 24 канал
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