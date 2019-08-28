Выпуск новостей за 19:00: Награда для разоблачителей коррупции. Состав Кабинета Министров

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 19:00 – в Офисе Владимира Зеленского готовят законопроект о защите обличителей коррупции. В партии говорят, законопроект может стать одним из первых принятых. Состав Кабинета Министров, вероятнее всего, объявят завтра. Но большинство имен известны уже сегодня, так как в последние недели продолжались активные переговоры.

Также в выпуске: Подозреваемого в государственной измене руководителя информагентства "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского освободили прямо из зала суда.

Источник: 24 канал