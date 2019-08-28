Випуск новин за 19:00: Нагорода для викривачів корупції. Склад Кабінету Міністрів

У випуску новин за 28 серпня станом на 19:00 – в Офісі Володимира Зеленського готують законопроект про захист викривачів корупції. У партії кажуть, законопроект може стати одним з перших ухвалених. Склад Кабінету Міністрів, найімовірніше, оголосять завтра. Але більшість імен відомі вже сьогодні, бо останні тижні тривали активні переговори.

Також у випуску: Підозрюваного у державній зраді керівника інформагенства "РІА Новості – Україна" Кирила Вишинського звільнили прямо з зали суду.

Джерело: 24 канал