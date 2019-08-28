20:38
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Випуск новин за 19:00: Нагорода для викривачів корупції. Склад Кабінету Міністрів

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 серпня станом на 19:00 – в Офісі Володимира Зеленського готують законопроект про захист викривачів корупції. У партії кажуть, законопроект може стати одним з перших ухвалених. Склад Кабінету Міністрів, найімовірніше, оголосять завтра. Але більшість імен відомі вже сьогодні, бо останні тижні тривали активні переговори.

      Також у випуску:

      Підозрюваного у державній зраді керівника інформагенства "РІА Новості – Україна" Кирила Вишинського звільнили прямо з зали суду.

      blog_ava
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні
      9330
      Теги: Корупція Кабінет Міністрів України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 1885
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 66
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      233
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      345
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 508
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук