Выпуск новостей за 19:00: Наказание для Мураева. Задержан экс-депутат Сигал
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 19:00 – Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики и максимальным наказанием будет временное отстранение от заседаний в Раде. Задержали бывшего депутата и владельца второго в стране предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские цыплята") Евгения Сигала.
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Источник: 24 канал
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