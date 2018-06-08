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Выпуск новостей за 19:00: Наказание для Мураева. Задержан экс-депутат Сигал

Выпуск новостей 41 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 19:00 – Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики и максимальным наказанием будет временное отстранение от заседаний в Раде. Задержали бывшего депутата и владельца второго в стране предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские цыплята") Евгения Сигала.

Также в выпуске:

МИД Украины проверяет информацию о том, были ли украинцами четверо туристов, которые утонули в горной реке в Грузии.

Ранены четверо защитников на Востоке Украины.

В Одессе похоронили Киру Муратову.

Теги: Евгений Мураев Верховная Рада Выпуск новостей Євген Сигал
Источник: 24 канал
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