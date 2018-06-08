Выпуск новостей за 19:00: Наказание для Мураева. Задержан экс-депутат Сигал

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 19:00 – Регламентный комитет может рассмотреть вопрос нарушения Мураевым депутатской этики и максимальным наказанием будет временное отстранение от заседаний в Раде. Задержали бывшего депутата и владельца второго в стране предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские цыплята") Евгения Сигала.

Также в выпуске: МИД Украины проверяет информацию о том, были ли украинцами четверо туристов, которые утонули в горной реке в Грузии. Ранены четверо защитников на Востоке Украины. В Одессе похоронили Киру Муратову.