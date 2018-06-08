Випуск новин за 19:00: Покарання для Мураєва. Затримано екс-депутата Сігала
У випуску новин за 8 червня станом на 19:00 – Регламентний комітет може розглянути питання порушення Мураєвим депутатської етики і максимальним покаранням буде тимчасове відсторонення від засідань у Раді. Затримали екс-народного депутата та власника другого в країні підприємства з виробництва курятини "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Євгена Сігала.
Також у випуску:
МЗС України перевіряє інформацію про те, чи були українцями четверо туристів, які потонули в гірській річці у Грузії.
Поранені четверо захисників на Сході України.
В Одесі поховали Кіру Муратову.
Джерело: 24 канал
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