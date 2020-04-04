Выпуск новостей за 19:00: Наказание за нарушение карантина. Новые ограничения на Буковине
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 19:00 – более чем 3,5 тысячи протоколов полиция составила за нарушение карантина. Общая сумма штрафов составила более 270 тысяч гривен. В Черновицкой области ввели режим максимального ограничения перемещения людей.
Также в выпуске:
В Кривом Роге, несмотря на карантин, люди собрались в многотысячной очереди за пропусками на проезд. Не соблюдая при этом никакой дистанции, да еще и некоторые – без масок.
Из жизни ушел Иван Вакарчук – украинский ученый, политик и общественный деятель. Ему было 73 года.
Почти 700 одноразовых защитных костюмов передали медикам Донбасса.
В полиции в очередной раз напомнили, что за нарушение условий карантина граждане несут административную ответственность.
Читайте также
Выбор редакции
-
Из-за коронавируса: в Перу мужчинам и женщинам запретили появляться на улице в один деньсегодня , 06:20
-
Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс долларасегодня , 07:41
-
Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италиюсегодня , 11:05
-
Прогноз погоды на 4 апреля: в Украину придет похолоданиесегодня , 09:15
-
Китай почтил память умерших от COVID-19 тремя минутами тишины: фотосегодня , 11:06
-
Лучшее момент: куда вкладывать деньги во время кризиса?сегодня , 08:40