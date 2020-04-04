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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 19:00: Наказание за нарушение карантина. Новые ограничения на Буковине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 19:00 – более чем 3,5 тысячи протоколов полиция составила за нарушение карантина. Общая сумма штрафов составила более 270 тысяч гривен. В Черновицкой области ввели режим максимального ограничения перемещения людей.

      Также в выпуске:

      В Кривом Роге, несмотря на карантин, люди собрались в многотысячной очереди за пропусками на проезд. Не соблюдая при этом никакой дистанции, да еще и некоторые – без масок.

      Из жизни ушел Иван Вакарчук – украинский ученый, политик и общественный деятель. Ему было 73 года.

      Почти 700 одноразовых защитных костюмов передали медикам Донбасса.

      В полиции в очередной раз напомнили, что за нарушение условий карантина граждане несут административную ответственность.

      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Выпуск новостей
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